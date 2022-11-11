Калуга, 11 ноября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Медаль Совета Федерации «За проявленное мужество» торжественно вручена жителю Малоярославца Калужской области Даниле Грачеву. Об этом 11 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Медаль Совета Федерации «За проявленное мужество» Вручение награды

Осенним вечером, возвращаясь домой, Данила Грачев заметил, как группа злоумышленников пристала к молодой паре. Завязалась драка, в которой нападавшие начали избивать молодого человека. Грачев, не раздумывая вступился за потерпевшего и, владея навыками рукопашного боя, обратил хулиганов в бегство. Будучи человеком скромным, на вопрос девушки он не назвал своего имени и ушёл. Поступок молодого человека остался бы неизвестным, если бы девушка не сняла происшедшее на телефон. Она написала заявление в полицию и разыскала храброго юношу.

Ранее отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Малоярославецкому району Даниле Грачеву была вручена благодарность. И вот сейчас, вручая Грачеву медаль «За проявленное мужество», начальник УМВД России по Калужской области генерал-майор полиции Александр Дедов поблагодарил Данилу за активную жизненную позицию, смелость и неравнодушие.