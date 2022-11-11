София, , 15:56 — REGNUM Сотрудники пограничной полиции Болгарии задержали в районе КПП «Гюешево» на границе с Северной Македонией крупную партию наркотических средств. Об этом 11 ноября сообщает БНР.

Граница stephenwd4h0

По предварительным данным, около 5 кг сильнодействующих синтетических препаратов было спрятано в тайнике легкового автомобиля, следовавшего из Скопье в Софию. Общая стоимость нелегального груза составила 161 тыс. левов ($80 тыс.). Водитель транспортного средства, являющийся гражданином Болгарии, арестован.

Ведётся следствие.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о реализации программы укрепления участков государственной границы страны с целью недопущения незаконного проникновения на болгарскую территорию нелегалов и несанкционированной доставки грузов.