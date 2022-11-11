Петрозаводск, , 16:00 — REGNUM Волонтёры фонда имени Александра Невского из Республики Карелия передали гуманитарный груз российским бойцам в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 11 ноября сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Вместе грузом бойцы получили автомобиль повышенной проходимости «УАЗ Патриот» от коллектива Президентского кадетского училища. В составе гуманитарной помощи передали необходимые для фронта вещи.

Был и особо ценный груз — клюква. За эти ягоды бойцы отдельно поблагодарили неравнодушных жителей Карелии.

«Сердечно благодарим всех, кто собирал, помогал, отправлял и привёз нам помощь. Ваша помощь в тылу нам очень необходима, нужна, и мы это очень ценим», — выразил благодарность один из бойцов.

Напомним, что сотрудники спортивного училища в Карелии собрали более 170 тыс. рублей для помощи мобилизованным. Эти деньги пойдут на закупку необходимых вещей.

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