Бойцы в зоне СВО получили автомобиль, вещи и клюкву из Карелии
Петрозаводск, 11 ноября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Волонтёры фонда имени Александра Невского из Республики Карелия передали гуманитарный груз российским бойцам в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 11 ноября сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков.
Вместе грузом бойцы получили автомобиль повышенной проходимости «УАЗ Патриот» от коллектива Президентского кадетского училища. В составе гуманитарной помощи передали необходимые для фронта вещи.
Был и особо ценный груз — клюква. За эти ягоды бойцы отдельно поблагодарили неравнодушных жителей Карелии.
«Сердечно благодарим всех, кто собирал, помогал, отправлял и привёз нам помощь. Ваша помощь в тылу нам очень необходима, нужна, и мы это очень ценим», — выразил благодарность один из бойцов.
Напомним, что сотрудники спортивного училища в Карелии собрали более 170 тыс. рублей для помощи мобилизованным. Эти деньги пойдут на закупку необходимых вещей.