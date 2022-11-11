Рим, 11 ноября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. ВВП Италии в 2023 году вырастет на 0,3%, сказано в прогнозе Еврокомиссии, опубликованном 11 ноября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Предыдущая версия прогноза (от июля 2022 года) предполагала, что рост ВВП составит 0,9%.

Ранее со схожими прогнозами выступили аналитики мировых агентств, по некоторым оценкам, рост ВВП Италии в 2023 году составит 0%.

При этом в Брюсселе пересмотрели в сторону повышения прогноз на 2022 год (рост на 3,8% вместо 2,9%).

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 60 млрд евро.