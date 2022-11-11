Москва, 11 ноября 2022, 15:54 — REGNUM Россия была и остаётся готовой к ведению диалога по ситуации на территории б. УССР без предварительных условий. Об этом 11 ноября рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков
Сергей Рябков
Balk

«Я могу только подтвердить позицию — мы к диалогу открыты, без предварительных условий. Мы к этому были готовы и раньше», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Рябков уточнил, что такой диалог был прерван Киевом по команде Запада, хотя он и продвигался вперёд и также создавался некий связанный с этим документ, однако теперь всё осталось в прошлом и продолжение такого диалога зависит не от России.

«Если Киеву будет приказано из соответствующих столиц, то шансы на такой диалог, наверное, повысятся», — отметил замглавы МИД РФ.

«Но опять-таки — у нас нет никаких препятствий, и диалог должен идти без предварительных условий», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что каких-либо новых альтернативных каналов для обсуждения вопросов об обмене заключенными нет у России и США, это диалог ведётся по определенному графику.