Москва, 11 ноября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Россия была и остаётся готовой к ведению диалога по ситуации на территории б. УССР без предварительных условий. Об этом 11 ноября рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Balk Сергей Рябков

«Я могу только подтвердить позицию — мы к диалогу открыты, без предварительных условий. Мы к этому были готовы и раньше», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Рябков уточнил, что такой диалог был прерван Киевом по команде Запада, хотя он и продвигался вперёд и также создавался некий связанный с этим документ, однако теперь всё осталось в прошлом и продолжение такого диалога зависит не от России.

«Если Киеву будет приказано из соответствующих столиц, то шансы на такой диалог, наверное, повысятся», — отметил замглавы МИД РФ.

«Но опять-таки — у нас нет никаких препятствий, и диалог должен идти без предварительных условий», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что каких-либо новых альтернативных каналов для обсуждения вопросов об обмене заключенными нет у России и США, этот диалог ведётся по определенному графику.