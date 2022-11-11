Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 11 ноября, по состоянию на 14:00 мск стоимость доллара на Московской бирже снижается на 0,46%, до 60,03 рубля. Евро дорожает на 0,04%, до 61,38 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Деньги Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

«10 ноября вышли данные по инфляции в США за октябрь, ее темпы в месячном выражении остались на уровне 0,4%, хотя консенсус-прогноз аналитиков с Уолл-стрит предполагал рост до 0,6%. А в годовом выражении ее темпы упали намного сильнее ожиданий аналитиков.

После 8,2% г/г в сентябре, в октябре темпы составили всего 7,7% г/г, что ниже консенсус-прогноза в 8,0%. Замедление темпов инфляции в США указывает на высокую вероятность замедления темпов ужесточения монетарной политики.

Если еще вчера денежные рынки оценивали вероятность повышения ключевой ставки рефинансирования ФРС на декабрьском заседании на 75 б. п. в 38,5%, то сегодня эта вероятность опустилась до 14,6%, а до 85,4% выросла вероятность ее повышения на 50 б. п. (по данным Чикагской товарной биржи)

Именно на этом фоне снижается стоимость американского доллара ко всем мировым валютам, в том числе к рублю. Индекс доллара DXY (отношение стоимости доллара к корзине из шести мировых резервных валют) после выхода данных по инфляции в Штатах до настоящего момента упал на 3,13%.

Данный тренд может продлиться целый месяц, вплоть до следующей публикации данных по инфляции, поэтому нельзя исключать снижения стоимости доллара вплоть до 58–59 рублей до конца 2022 года», — предполагает эксперт.

Читайте также: Рубль торгуется на Мосбирже вблизи уровня 60 за доллар