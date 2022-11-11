Москва, , 17:17 — REGNUM Несмотря на то, что об укреплении рубля чаще говорят в негативном ключе, такое положение дел нельзя считать стопроцентным злом для российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сильный рубль — это не стопроцентное зло. Для экспортеров это, конечно, зло. Но для импортеров это выгода. Потому что за меньшее количество рублей они могут приобрести больше свободно конвертируемой валюты и соответственно нарастить импорт. Тем более если принять во внимание, что товары мы импортируем не только из Европы или США. У нас идет большой поток импорта из Китая и многих других стран. Мы импортируем из Латинской Америки, из Турции, из Индии, из Ирана и так далее. Не разорвались связи и со странами Юго-Восточной Азии. Так что импорт есть», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, как экономика РФ справляется с сильным курсом рубля.