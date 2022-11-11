Москва, 11 ноября 2022, 17:17 — REGNUM Несмотря на то, что об укреплении рубля чаще говорят в негативном ключе, такое положение дел нельзя считать стопроцентным злом для российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.
«Сильный рубль — это не стопроцентное зло. Для экспортеров это, конечно, зло. Но для импортеров это выгода. Потому что за меньшее количество рублей они могут приобрести больше свободно конвертируемой валюты и соответственно нарастить импорт. Тем более если принять во внимание, что товары мы импортируем не только из Европы или США. У нас идет большой поток импорта из Китая и многих других стран. Мы импортируем из Латинской Америки, из Турции, из Индии, из Ирана и так далее. Не разорвались связи и со странами Юго-Восточной Азии. Так что импорт есть», — сказал Колганов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, как экономика РФ справляется с сильным курсом рубля.