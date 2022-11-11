Липецк, , 15:53 — REGNUM Военком Липецкой области Валерий Герасименко опроверг информацию о якобы мобилизации жителя региона с психическими отклонениями. Об этом сообщили 11 ноября в пресс-службе администрации области.

Мобилизация Mil.ru

Накануне, 10 ноября, в телеграм-канале реготделения ЛДПР появилось сообщение о том, что в отделение обратились «представители воинской части, в которой проходит службу липчанин, призванный в рамках частичной мобилизации и попросило помочь комиссовать бойца» — у бойца обнаружились «отклонения в развитии». Позже в реготделении уточнили, что работа по возвращению мобилизованного домой «ведётся».

Сегодня, 11 ноября, в телеграм-канале администрации региона опубликовали разъяснение военкома Липецкой области. Из него, в частности следует, что с военкоматом региона из воинской части никаких обращений по данному вопросу не поступало.

«Но мы вышли на командира части, чтобы выяснить, в чем дело. Мобилизованный резервист, говоря простыми словами, пытался обманом добиться, чтобы его комиссовали. Специалисты, которые его обследовали, не выявили никаких психических заболеваний, которые могли бы стать основанием для отсрочки или признания его негодным к службе. Поэтому он продолжит службу в рядах вооруженных сил», — подчеркнул военком.

Он также призвал СМИ и блогеров проверять факты при публикации.