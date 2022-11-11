Липецкий военком опроверг мобилизацию жителя «с отклонениями»
Липецк, 11 ноября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Военком Липецкой области Валерий Герасименко опроверг информацию о якобы мобилизации жителя региона с психическими отклонениями. Об этом сообщили 11 ноября в пресс-службе администрации области.
Накануне, 10 ноября, в телеграм-канале реготделения ЛДПР появилось сообщение о том, что в отделение обратились «представители воинской части, в которой проходит службу липчанин, призванный в рамках частичной мобилизации и попросило помочь комиссовать бойца» — у бойца обнаружились «отклонения в развитии». Позже в реготделении уточнили, что работа по возвращению мобилизованного домой «ведётся».
Сегодня, 11 ноября, в телеграм-канале администрации региона опубликовали разъяснение военкома Липецкой области. Из него, в частности следует, что с военкоматом региона из воинской части никаких обращений по данному вопросу не поступало.
Он также призвал СМИ и блогеров проверять факты при публикации.