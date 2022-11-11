Москва, 11 ноября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) отстранил судью Максима Зобова и футболиста Романа Данилова из-за ставок на футбольные матчи. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба РФС.

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Отмечается, что комитет по этике РФС рассмотрел дела футболиста клуба «Ессентуки» Данилова и судьи низших дивизионов Зобова.

«Они оба совершали ставки на футбольные события, чем грубо нарушали закон о спорте, и эти нарушения носили системный характер», — сказал председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов.

По его словам, Зобов свою вину не признал, хотя факт совершения им ставок у комиссии не вызывает сомнений. В результате он отстранён от любой футбольной деятельности на пять лет.

Данилов получил более мягкое наказание, т. к. полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Он дисквалифицирован на два года, из которых реальное наказание составит семь месяцев, а остальные 17 месяцев — условно.