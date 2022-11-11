Москва, 11 ноября, 2022, 17:16 — ИА Регнум. В настоящее время нельзя сказать, что установившийся курс рубля вреден для экономики — на рынке складывается нормальная ситуация. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал заявление главы Сбера Германа Грефа о том, что пока курс рубля не опустился до 50 рублей за доллар, в стране нет ни одной убыточной отрасли.

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

«Переживать всегда есть о чём, потому что работа экономики зависит не только от курса доллара, — отметил Колганов. — Впрочем, пока нельзя сказать, что нынешний курс рубля вреден для экономики РФ. То, что сейчас складывается на рынке, в принципе нормально. Валютные доходы у нас большие. И проблем с приобретением товаров и услуг (в связи с курсом доллара) у нас нет. Проблема в другом — мы не всё можем покупать. Очень многие экономические отношения блокированы. Мы не можем приобретать очень многие виды товаров, которые раньше могли покупать. И это, естественно, осложняет работу. Особенно сильно это ударило по автомобильной отрасли, поскольку многие комплектующие детали мы получали из-за рубежа. Это же, естественно, касается электроники и бытовой техники».

В остальных отраслях, как пояснил Колганов, дело обстоит несколько более терпимо.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов заявил, что в России пока нет предпосылок к укреплению рубля до 50 рублей за доллар.