Казань, 11 ноября, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В Татарии один из крупнейших производителей бытовой химии отправил гуманитарный груз для нужд военнослужащих в зону проведения специальной военной операции. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

В составе гуманитарного груза 16 тонн антисептических средств производителя.

Компания с марта отправила больше 10 фур с бытовой химией для нужд жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также военнослужащих и мобилизованных.

Общий объем гуманитарной помощи превысил 200 тонн.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Казани для жителей ЛНР за 10 дней собрали 100 тонн гуманитарной помощи.

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