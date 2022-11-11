В Татарии компания передала бойцам в зону СВО 16 тонн антисептиков
Казань, 11 ноября, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В Татарии один из крупнейших производителей бытовой химии отправил гуманитарный груз для нужд военнослужащих в зону проведения специальной военной операции. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба компании.
Иван Шилов ИА REGNUM
Гуманитарная помощь России
В составе гуманитарного груза 16 тонн антисептических средств производителя.
Компания с марта отправила больше 10 фур с бытовой химией для нужд жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также военнослужащих и мобилизованных.
Общий объем гуманитарной помощи превысил 200 тонн.
Ранее ИА REGNUM передавало, в Казани для жителей ЛНР за 10 дней собрали 100 тонн гуманитарной помощи.
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