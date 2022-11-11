Москва, 11 ноября 2022, 15:50 — REGNUM Понятие тюркского мира, вокруг которого выстраивает свои претензии на лидерство среди тюркоязычных стран Эрдоган, как и другие подобные общности типа «славянского» или «арабского» миров, очень трудно трансформировать в некое политическое или хотя бы экономическое единство, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Владислав Исаев.

Саммит Организации тюркских государств
Саммит Организации тюркских государств
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«Да, языки близкие, что облегчает общение и культурную экспансию, но есть множество различий, даже на религиозном уровне. Одни сунниты, другие шииты. У одних письменность на латинице, у других на кириллице.
Не говоря уж о взаимных территориальных претензиях соседних стран, а кое-где и недавнем опыте военного противостояния. И не говоря уже о том, что одни из стран входят в НАТО, другие в ОДКБ, одни в ЕАЭС, другие, как Венгрия, которую причислили к тюркам по принципу давнего происхождения от кочевников, в ЕС, так что барьеров между странами немало даже чисто законодательных.
Кроме того, довольно сомнительны претензии Турции на лидерство среди тюркских государств. Да, у Турции самая сильная армия среди них, но как раз силового вмешательства ни одна из стран не хочет, к тому же в регионе пересекаются интересы Китая, США и России, так что ни о какой монополии Анкары на насилие речи идти не может.
Тем более не может Турция занять в этом регионе роль финансового центра, хотя бы потому, что там уже присутствует Китай, а у Турции не самая устойчивая ситуация в экономике. Да и те же Казахстан с Азербайджаном вполне могут составить здесь конкуренцию Турции.
Хотя, если будет реализован проект превращения Турции в газовый хаб, это может повысить её роль и в данном регионе», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ) предложил создать инвестиционный фонд тюркских стран.

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