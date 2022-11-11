Кишинёв, , 15:53 — REGNUM Потребление газа в Молдавии в октябре 2022 года составило 29,6 млн кубометров природного газа, что на 57% меньше, чем в октябре 2021 года. Об этом 11 ноября сообщил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в своём телеграм-канале.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«По сравнению с сентябрём 2022 года октябрьское потребление увеличилось на 2,2 млн кубических метров, или на 8%», — отметил Чебан.

Он добавил, что компания «Термоэлектрика», которая обеспечивает центральное отопление в стране, почти полностью перешла на мазут в качестве альтернативного топлива.

Напомним, Газпром в октябре сократил поставки газа в Молдавию и Приднестровье из-за того, что Киев запретил транзит на одном из участков газотранспортной системы на территории б. УССР. В ноябре Молдавия в одностороннем порядке изменила в свою пользу пропорции при распределении газа в Приднестровье.

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