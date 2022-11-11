Вашингтон, 11 ноября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Вопросы решения конфликта на территории б. УССР стали яблоком раздора в высших эшелонах власти США. Как сообщает газета The New York Times, разногласия на самом высоком уровне американского правительства возникли поводу того, следует ли оказывать давление на Киев, чтобы он добился дипломатического решения.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Так, председатель Комитета начальников штабов американских вооружённых сил генерал Марк Милли призывает к переговорам, в то время как советники президента США Джо Байдена считают, что пока рано поднимать этот вопрос.

Автор материала Питер Бейкер отметил, что обсуждения начались на фоне американских промежуточных выборов в Конгресс США, поскольку представители Республиканской партии подняли вопрос о долговечности поддержки киевского режима со стороны Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты не пытаются оказать давление на киевский режим с целью склонить его к переговорам с Россией. Салливан подчеркнул, что Вашингтон не только поддерживает киевских нацистов в информационном поле, но и поставляет значительные объемы вооружений.

Читайте также: США заявили, что не подталкивают Киев к переговорам с Россией

Добавим, что власти Евросоюза и США уверены, что мирных переговоров между Россией и киевским режимом в ближайшее время не ожидается. По данным источников газеты The New York Times, Брюссель и Вашингтон уверены в необходимости продолжения боевых действий.

Ранее по теме: В США заявили, что на переговорах с Россией не затрагивают тему Киева