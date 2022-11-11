Пномпень, 11 ноября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что экономическое сотрудничество между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Южной Кореей направлено на укрепление зелёной экономики в регионе, сообщает Antara.

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«Южная Корея имеет опыт в разработке экологически чистых технологий. Это возможность для нас установить конкретные партнерские отношения, особенно в области возобновляемых источников энергии, развития умных городов, экосистемы электромобилей и системы чистого водоснабжения», — заявил президент Индонезии, выступая на 23-м саммите АСЕАН-Южная Корея в Пномпене (Камбоджа).

По словам Джоко Видодо, устойчивое развитие является ключом к будущему АСЕАН. К 2025 году АСЕАН планирует использовать 23% возобновляемых источников энергии и 20% электромобилей.

«Ассоциация также привержена развитию умных и устойчивых городов», — добавил президент Индонезии.

По этому случаю Джоко Видодо пригласил Южную Корею стать партнером в строительстве новой столицы Индонезии на Калимантане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Индонезии представили подробную информацию о деятельности саммита G20 на Бали с 11 по 16 ноября.

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