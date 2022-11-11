Подгорица, , 16:55 — REGNUM Власти Черногории договорились с Universal Capital bank AD Podgorica об одобрении долгосрочного кредита в размере 10 миллионов евро с процентной ставкой 5,5% годовых, с льготным периодом 12 месяцев и сроком погашения 5 лет. Об этом 11 ноября сообщило правительство Черногории.

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Как говорится в сообщении, эти деньги обеспечат недостающие средства для финансирования бюджета на 2022 год и создания фискального резерва. Решение о долгосрочной задолженности была принята правительством Черногории на сегодняшнем заседании. Правительство отмечает, что в соответствии с Законом о бюджете и решением о заимствованиях на 2022 год, а также с целью обеспечения части недостающих средств на 2022 год и создания фискального резерва Министерство финансов инициировало переговоры с отечественными и зарубежными финансовыми и нефинансовыми учреждениями.

«В этом смысле отечественные коммерческие банки, помимо заинтересованности в покупке государственных векселей, проявляют интерес к финансированию бюджета за счет долгосрочных кредитов. В этом контексте достигнута договоренность с Universal Capital bank AD Podgorica об утверждении долгосрочного срочный кредит в размере 10 миллионов евро, по процентной ставке 5,5% годовых, с льготным периодом 12 месяцев и сроком погашения 5 лет», — заявило правительство Черногории.