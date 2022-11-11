Махачкала, 11 ноября, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Руководство Центрального военного округа ходатайствует о присвоении звания Героя России выходцу из Дагестана Аббасу Гашимову. При выполнении боевых задач в зоне спецоперации майор Хашимов погиб, спасая товарищей. Командир воинской части направил ходатайство о присвоении ему звания Героя посмертно.

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На днях состоялась встреча представителя правительства Дагестана в Свердловской области Гаджи Абдулкаримова и отца героически погибшего майора — Фируда Гашимова с и. о. командующего войсками ЦВО Александром Линьковым, на которой подтвердили направление ходатайства о присвоении звания Героя России Аббасу Гашимову.

О подвиге уроженца села Белиджи Дербентского района Дагестана Аббаса Гашимова известно, что 16 сентября 2022 года в районе Чкалово в Херсонской области он командовал своим подразделением и попал под обстрел. Эвакуируя двоих раненых бойцов с поля боя, Гашимов погиб.

«В ходе обстрела майор руководил действиями подразделения, своевременно подавал команды на укрытие личного состава, что привело к сохранению жизни подчиненных», — пишет РИА «Дагестан».