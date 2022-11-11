Москва, 11 ноября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Каких-либо новых альтернативных каналов для обсуждения вопросов об обмене заключенными нет у России и США, это диалог ведётся по определенному графику. Об этом 11 ноября рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Mgimo.ru Сергей Рябков

«Как это было и раньше, так это остаётся и сейчас: особых каких-то отдельных каналов для проработки вопросов, связанных с необходимостью скорейшего освобождения российских граждан, получивших абсолютно умопомрачительные непомерные сроки в США, в рамках неких договоренностей относительно судьбы американских граждан, осужденных за реально серьёзнейшие преступления по соответствующим статьям у нас, нет. Таких каналов отдельных особых нет», — приводит его слова РИА Новости.

Также Рябков уточнил, что для диалога по этой теме используются каналы, определенные президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, и это не каналы внешнеполитических ведомств двух стран.

«Специально для этого определенные представители с двух сторон проводят свои контакты — в соответствии с обоюдоприемлемым графиком, в соответствии с теми приоритетами, которые есть у сторон», — пояснил замглавы МИД РФ.

При этом он отметил, что эта тема остаётся в повестке дня и её никто не закрыл и не забыл. При этом Рябков подчеркнул, что Россия делает всё возможное для того, чтобы её граждане как можно скорее вернулись на Родину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в конце ноября — начале декабря в Каире состоится заседание двусторонней консультативной комиссии Россия — США по Договору о сокращении наземных вооружений (ДСНВ).