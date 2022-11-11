Мелитополь, 11 ноября 2022, 17:56 — REGNUM Более четырех гектаров саженцев лиственных деревьев высадили 11 ноября на территории Старобердянского лесничества Запорожской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Вблизи села Вознесенка высадили 20 тысяч саженцев вяза, ясеня и клёна. Все они выращены в Запорожской области. Через семь лет этот участок получит статус полноценного леса.
Саженцы высадили в рамках проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».