Мелитополь, , 17:56 — REGNUM Более четырех гектаров саженцев лиственных деревьев высадили 11 ноября на территории Старобердянского лесничества Запорожской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Вблизи села Вознесенка высадили 20 тысяч саженцев вяза, ясеня и клёна. Все они выращены в Запорожской области. Через семь лет этот участок получит статус полноценного леса.

«Все лесные угодья, которые были утеряны в результате неконтролируемой вырубки киевским руководством, поджогов, пострадавшие на линиях боевого соприкосновения будут восстановлены. Сейчас идёт работа по учёту этих земель и согласованию всех бюджетных параметров с руководством лесных хозяйств области», — отметил глава региона.

Саженцы высадили в рамках проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».