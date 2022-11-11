Тбилиси, 11 ноября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Член самой крупной в Грузии партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Гиорги Мумладзе готов принять участие во внеочередных внутрипартийных выборах, чтобы сменить «некомпетентного председателя Нику Мелию и бездействующее руководство партии». Об этом он заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

«В партии будут внесены кардинальные, а не косметические изменения. Будет установлен высокий уровень внутрипартийной демократии. Процесс принятия решений будет совместным, а не закулисным!» — пообещал Мумладзе.

Он отметил, что если возглавит ЕНД, то максимум усилий партии будет направлен на то, чтобы власти Грузии освободили бывшего президента республики Михаила Саакашвили из заключения. Мумладзе также обратился к своим представителям и призвал их обеспечить честные и прозрачные выборы председателя «Нацдвижения».

Напомним, ранее Мелия согласился с требованием ряда членов ЕНД провести внеочередные выборы председателя партии. Он заявил, что также намерен в них участвовать. Первым, кто бросил вызов лидеру партии стал Георгий Чаладзе.