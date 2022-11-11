Лос-Анджелес, США, , 15:52 — REGNUM Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заявил, что компания планирует создать общую расширенную вселенную DC, в которую войдут не только фильмы, игры, телесериалы и многое другое. Об этом 11 ноября сообщает портал Deadline.

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С соответствующим объявлением Заслав выступил в рамках глобальной Zoom-конференции, в которой участвовали все сотрудники кинокомпании. Отмечается, что на этом мероприятии глава Warner Bros. официально представил работникам Джеймса Ганна и Питера Сафрана, которые в октябре 2022-го возглавили кинокомпанию DC Studios.

Напомним, сейчас в расширенную киновселенную DC входят 11 полнометражных игровых картин. Первой на экраны вышла лента «Человек из стали», её премьера состоялась 20 июня 2013 года, на данный момент последнее место в списке занимает кинокомикс «Чёрный Адам», его Warner Bros. Discovery начала показывать в кинотеатрах США 21 октября 2022-го.

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