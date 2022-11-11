Москва, , 15:46 — REGNUM Существенные поправки могут быть внесены ко второму чтению законопроекта, которым предлагается ввести запрет монополистической деятельности лицами, использующими в интернете программы для электронных вычислительных машин для заключения сделок продавцов и покупателей, считает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Антон Горелкин Пресс-служба А. В. Горелкина

Как сообщало ИА REGNUM ранее, нижняя палата парламента приняла «пятый антимонопольный пакет» в первом чтении на заседании 10 ноября 2022 года.

Горелкин пояснил, что новое регулирование распространяется на сегмент онлайн-торговли, который вырос во время пандемии и продолжает бурное развитие на фоне ухода зарубежных компаний.

«В новых реалиях государству важно не допустить злоупотреблений со стороны тех площадок, которые умело использовали сетевой эффект и претендуют на монополию. Доступ к рынку должен быть равным для всех, в том числе, стартапов и малого бизнеса. Но главная цель пятого антимонопольного пакета — защитить права граждан, всё чаще выбирающих комфорт и удобство интернет-торговли», — отметил депутат в своем телеграм-канале.

Парламентарий пояснил, что законопроект не позволит платформам проявлять «рыночную власть», давить на производителей и поставщиков и манипулировать ценами.

«Я не исключаю, что ко второму чтению будут внесены некоторые довольно существенные поправки. Например, есть мнение, что антимонопольный пакет следует распространить и на другие цифровые площадки — которые продажей товаров не занимаются, но могут оказывать прямое влияние на товарные рынки. В частности, поисковики и соцсети», — заключил Горелкин.

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