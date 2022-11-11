Самара, 11 ноября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту нарушения прав собственников жилых помещений при строительстве станции метро возбуждено в Самарской области. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону в своем телеграм-канале.

Пресс-служба Администрации Самарской области Самара

Сообщается, что по поручению председателя Следственного комитета России Ленинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по региону была организована проверка по опубликованной в СМИ информации о возможном нарушении прав жителей Самары, в связи с их расселением при строительстве метро.

Отмечается, что по результатам проверки было возбуждено уголовное дело по признакам халатности.

В материалах дела указано, что в СМИ были опубликованы материалы, в соответствии с которыми жители полагают, что их права нарушены и высказывают несогласие с суммами компенсаций, которые, по их мнению, не соответствуют фактической стоимости отчуждаемых жилых помещений.

«По версии следствия, недобросовестное отношение должностных лиц регионального министерства строительства к обязанностям по проведению процедуры оценки изымаемых объектов недвижимости и проверке данных сведений на предмет соответствия реальной стоимости жилья повлекло нарушение прав жителей, выраженное в невозможности приобретения ими равноценных жилых помещений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователям предстоит дать правовую действиям (бездействию) этих лиц.