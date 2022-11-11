Москва, 11 ноября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Противодействие со стороны государства различным схемам ухода от налогов приобретает системный характер, который включает взаимодействие органов и государственных служб, подкрепленных внесением изменений в нормативные акты, регулирующие финансовые потоки, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Маргарита Наследникова.

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«С 1 июля 2022 года, в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ начала свою работу Платформа «Знай своего клиента», с помощью которой в Банк России поступает информация о рискованности проводимых операций юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Контрольная деятельность Банка России с подозрительными финансовыми операциями осуществляется во взаимодействии правоохранительными органами, Росфинмониторингом, Федеральной налоговой службой и другими контрольно-надзорными органами.

Совместная работа дает положительные результаты — за последние годы количество экономических преступлений вывода денежных средств за рубеж и обналичивания денежных средств в банковском секторе неуклонно снижается», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Росфинмониторинг, Центральный банк и Федеральная налоговая служба (ФНС) раскрыли схему, которая позволяла бизнесу в сфере общепита скрыть доходы и уйти от налогов.