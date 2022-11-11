Архангельск, , 16:56 — REGNUM В Архангельске на базе Северного (Арктического) федерального университета открыли IT-парка «Цифровая Арктика», сообщили в пресс-службе вуза.

Сфера IT (сс) Kevin Ku

Одним из ключевых направлений работы «Цифровой Арктики» станет реализация проектов по цифровизации Северного морского пути и освоению арктического шельфа. На площадке IT-парка уже осуществляется сбор информации и ее оцифровка для дальнейшего создания цифрового двойника порта Архангельск — такие двойники впоследствии разработают для всех портов Арктической зоны РФ. Кроме того, в «Цифровой Арктике» уже приступили к изготовлению тренажера безэкипажного судовождения, на котором в скором времени будут обучаться студенты.

«Потенциал IT-парка позволяет интегрировать собственные цифровые инструменты в любую отрасль региональной экономики, делая ее в первую очередь эффективнее. «Цифровая Арктика» должна стать центром притяжения как для разработчиков, так и для предприятий, способствуя внедрению новых технологий в производственные процессы. Уже сейчас ведутся разработки импортозамещающего оборудования и программного обеспечения, которые в будущем позволят отказаться от зарубежных аналогов», — заявил на открытии парка губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Арктической зоне РФ реализуются более 530 проектов, общий объем частных инвестиций составляет более одного триллиона рублей. Проекты обеспечат создание более 28 тысяч рабочих мест, шесть тысяч высокопроизводительных, требующих компетенций в сфере IT.