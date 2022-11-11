Санкт-Петербург, 11 ноября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Капитальный ремонт на станции Петербургского метрополитена «Ладожская» (четвертая линия) должны начать 8 февраля 2023 года, на обновление станции потратят более 2,3 млрд рублей. Это следует из появившегося 11 ноября конкурса на сайте Госзакупок.

Дарья Драй ИА REGNUM Давка в автобусе у метро «Ладожская»

Согласно содержанию документов закупки, начать работы на «Ладожской» должны 8 февраля 2023 года. Дата окончания ремонта определена на 16 января 2024 года. Таким образом, станцию закроют на 11 месяцев, что является стандартным сроком для капремонтов станций в Петербурге.

Заказчиком ремонтных работ является подконтрольный городу СПб ГУП «Петербургский метрополитен». Специалисты отремонтируют вестибюль и наклонный ход станции. Исполнитель должен будет вести ремонт круглосуточно, с возможностью проведения его в выходные и праздничные дни.

Специалисты должны будут заменить покрытие пола, отремонтировать помещения вестибюля, заменить все элементы заполнений проёмов дверей, окон, люков. Также подрядчик должен будет провести работы по изменению параметров витражей. Кроме это предусмотрены и другие виды ремонтных работ.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 28 ноября. Подрядчик будет определён 7 декабря 2022 года.