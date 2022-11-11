Самара, 11 ноября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В Самаре состоится мероприятие, направленное на продвижение программ областной и федеральной поддержки среди технологических предпринимателей, стартапов, инжиниринговых организаций, производственных предприятий. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

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Сообщается, что «Неделя инноватора» будет проходить в Самаре с 28 ноября по 4 декабря 2022 года.

«Самарская область активно укрепляет свой статус технологически развитого региона. Губерния год за годом демонстрирует динамичное развитие в научно-технологической сфере, в регионе создана мощная база для генерирования идей и реализации инновационных и высокотехнологичных проектов», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова.

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