Подгорица, , 17:00 — REGNUM Суточные для военнослужащих Черногории во время их участия в миссии с целью реагирования на кризисы составят 85 евро нетто (после уплаты налогов), сообщило правительство Черногории.

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Это предусмотрено решением об определении размера денежной компенсации военнослужащим армии Черногории во время их участия в составе сил Североатлантического альянса.

«В ходе обсуждения было подчеркнуто, что парламент принял решение об отправке до 60 военнослужащих в состав сил Североатлантического альянса с целью реагирования на кризисные ситуации», — говорится в сообщении правительства.

Решение принято с учетом безопасности и географических условий, в которых будет осуществляться эта деятельность.