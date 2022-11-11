Подгорица, 11 ноября 2022, 17:00 — REGNUM Суточные для военнослужащих Черногории во время их участия в миссии с целью реагирования на кризисы составят 85 евро нетто (после уплаты налогов), сообщило правительство Черногории.
Это предусмотрено решением об определении размера денежной компенсации военнослужащим армии Черногории во время их участия в составе сил Североатлантического альянса.
«В ходе обсуждения было подчеркнуто, что парламент принял решение об отправке до 60 военнослужащих в состав сил Североатлантического альянса с целью реагирования на кризисные ситуации», — говорится в сообщении правительства.
Решение принято с учетом безопасности и географических условий, в которых будет осуществляться эта деятельность.