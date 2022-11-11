Луганск, 11 ноября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа боевики киевского террористического режима обстреляли в Луганской Народной Республике (ЛНР) пять населённых пунктов. Об этом 11 ноября рассказал подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко в эфире «Первого канала».

Система залпового огня HIMARS

Как уточнил Марочко, в течение последнего времени киевские нацисты чаще стали обстреливать территорию региона и использовать для этого американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

«Тенденция, которая наблюдается за последнее время, это уничтожение наших предприятий. Только за истекшие сутки было обстреляно ЛНР шесть раз, наносились удары по пяти населённым пунктам», — сказал он.

Также подполковник НМ ЛНР уточнил, что ВСУ нанесли удары по шахте в Криничном, разрушили цеха строительной кампании и перебили линию электропередачи и газопровод в Стаханове, и разрушили асфальтобетонный завод в Сватово.

«Это говорит о том, что [киевская] власть целенаправленно уничтожает экономику ЛНР», — пояснил Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что вертолёт Ми-8 ВСУ был сбит российскими военными в Запорожской области.