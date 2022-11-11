Пенза, 11 ноября 2022, 16:18 — REGNUM Ассоциация пензенских строителей собрала средства на покупку квадрокоптеров. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
Всего на средства пензенских строителей куплено 84 квадрокоптера. Первая партия летательных аппаратов уже передана второму полку военнослужащих, которые проходят боевое слаживание.
Напомним, первый полк пензенцев, которых призвали в рамках частичной мобилизации, обратился к землякам с благодарностью за предоставленную гуманитарную помощь.
Читайте также: В Пензенской области рассказали об оказанной помощи семьям мобилизованных