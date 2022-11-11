Пенза, , 16:18 — REGNUM Ассоциация пензенских строителей собрала средства на покупку квадрокоптеров. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Квадрокоптер Александр Погожев © ИА REGNUM

Всего на средства пензенских строителей куплено 84 квадрокоптера. Первая партия летательных аппаратов уже передана второму полку военнослужащих, которые проходят боевое слаживание.

Напомним, первый полк пензенцев, которых призвали в рамках частичной мобилизации, обратился к землякам с благодарностью за предоставленную гуманитарную помощь.

Читайте также: В Пензенской области рассказали об оказанной помощи семьям мобилизованных