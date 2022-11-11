Пенза, 11 ноября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Ассоциация пензенских строителей собрала средства на покупку квадрокоптеров. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Квадрокоптер

Всего на средства пензенских строителей куплено 84 квадрокоптера. Первая партия летательных аппаратов уже передана второму полку военнослужащих, которые проходят боевое слаживание.

Напомним, первый полк пензенцев, которых призвали в рамках частичной мобилизации, обратился к землякам с благодарностью за предоставленную гуманитарную помощь.

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