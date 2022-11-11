Брюссель, 11 ноября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Евросоюз по случаю второй годовщины завершения войны в Нагорном Карабахе призвал Армению и Азербайджан примириться как можно скорей. Заявление 11 ноября обнародовала пресс-служба Европейской службы внешних связей.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«ЕС вспоминает всех армянских и азербайджанских жертв конфликта за последние 30 лет. Полностью осознавая это тяжелое наследие, он призывает обе стороны перевернуть страницу вражды и продолжать усилия по примирению», — говорится в сообщении.

В ЕС также поприветствовали шаги руководителей обеих стран, направленные на преодоление разногласий. При этом их призвали снизить накал риторики и воздерживаться от угроз и провокаций.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что планируется до конца года подписать мирное соглашение с Азербайджаном, а перед этим осуществить делимитацию армяно-азербайджанской границы по состоянию на 1991 год.