Лондон, , 15:29 — REGNUM Британский наёмник Эйден Аслин, который менее двух месяцев назад был освобождён из плена, вновь собирается поехать на территорию б. УССР. Об этом 11 ноября сообщает газета Daily Mail.

б. УССР Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако теперь бывший наёмник, ранее приговорённый в ДНР к смертной казни, не планирует принимать участие в боевых действиях, а намерен выступить в качестве «военного корреспондента», чтобы сообщать о продолжающемся конфликте с передовой.

«Очевидно, я не хочу снова попасть в плен, но я чувствую, что ещё многое предстоит сделать. Есть истории, которые нужно рассказать», — сказал Аслин.

Также он пообещал своей невесте, что больше не вернется в армию и не возьмёт руки оружие.

«Я не думаю, что когда-нибудь снова возьму в руки оружие. Я знаю, что могу быть узнаваемым лицом на [территории б. УССР], но я чувствую, что риск стоит того», — цитирует Daily Mail слова бывшего наёмника.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня суд ДНР приговорил к смертной казни подданных Великобритании 28-летнего Эйдена Аслина, 48-летнего Шона Пиннера и подданного Марокко 21-летнего Саадуна Брагима. Все трое были взяты в плен в Донбассе, им предъявили обвинение в участии в боевых действиях в составе вооружённых сил киевского террористического режима в качестве наёмников.

Позднее пленный британец Аслин заявил, что воевать на стороне Киева было ошибкой. Он сказал, что ему жаль, что он стал частью армии режима Зеленского.