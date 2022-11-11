Донецк, 11 ноября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Боевики киевского террористического режима обстреляли Куйбышевский район Донецка и Яковлевку. Об этом 11 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Яковлевки со стороны бандеровских формирований был зафиксирован в 15:15 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 15:20 киевские нацисты выпустили три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Ясиноватую в ДНР.