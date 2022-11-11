Симферополь, , 15:26 — REGNUM Участник террористической организации «Батальон имени Номана Челебиджихана»(организация, деятельность которой запрещена в РФ) по решению Киевского районного суда Симферополя приговорён к шести годам лишения свободы. Об этом сообщили 11 ноября в УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Мужчина признан виновным в том, что в 2016 году находясь на территории, подконтрольной Киеву, вступил в состав незаконного вооружённого формирования. Он отвечал за материальное и продовольственное обеспечение деятельности батальона, участвовал в его вооруженной охране.

Мужчина был задержан в апреле 2022 года при попытке пересечь границу с Крымом, в отношении него было возбуждено дело по статье об участии в деятельности незаконного вооруженного формирования.

Решением суда он признан виновным и приговорён к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.