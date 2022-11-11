Москва, 11 ноября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Российская фигуристка Алёна Косторная пропустит чемпионат России. Об этом 11 ноября сообщает ТАСС.

Алена Косторная

«На чемпионате России я не выступлю уже на 100, даже на 200 процентов», — сказала Косторная.

Она добавила, что в её планах до конца года есть только шоу и, возможно, новый турнир по шоу-программам.

6 октября Косторная сообщала, что её выписали из больницы, где она проходила курс реабилитации после операции на бедре. Чемпионат России по фигурному катанию должен пройти в Красноярске с 20 по 25 декабря.