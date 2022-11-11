Москва, , 15:45 — REGNUM Соотношение зарплат сотрудников и управленцев госкорпораций и компаний необходимо сделать обязательным, прописав это положение в Трудовом кодексе РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Мы предлагали закрепить в Трудовом кодексе соотношение зарплат 1 к 8, которое на самом деле уже упоминается в действующем законодательстве. Но сейчас это рекомендованная норма со множеством исключений и оговорок. Необходимо сделать ее обязательной, в текущих условиях наше предложение как никогда актуально», — сказал депутат.

Миронов считает, что нужно заканчивать выплату колоссальных бонусов и премий, которые зачастую выплачиваются за госсчет.

«Подчеркну, что соотношение 1 к 8 — это сравнительно мягкая норма, во многих странах допустимая разница в зарплатах топ-менеджеров и их подчиненных вдвое меньше. Правительство должно найти политическую волю и смелость, ввести тот самый «потолок», который послужит преодолению неравенства и росту зарплат рядовых сотрудников», — заключил он.

СМИ сообщили о планах правительства ввести «потолок» доходов для управленцев госструктур и банков, назывались цифры в 30 млн рублей.

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