Москва, , 15:28 — REGNUM В России пока нет предпосылок к укреплению рубля до 50 рублей за доллар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал рассуждения главы Сбера о том, что если рубль так укрепится, то это обернется проблемами для ряда отраслей российской экономики.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пока предпосылок к укреплению рубля до 50 рублей за доллар нет, — сказал Комолов. — Рубль потихоньку ослабевает. И не без участия российских регуляторов. Восстанавливается импорт, а стало быть, и спрос на доллар. Плюс ко всему [премьер-министр РФ Михаил] Мишустин предложил начать тратить деньги из ФНБ. Но что такое тратить деньги из ФНБ? Почему раньше эти деньги накапливались, а теперь власти решили их использовать? Неужели изменилась политика? На самом деле расходование средств ФНБ — это мера, направленная против ослабления рубля. Это бы увеличивало массу долларов на валютном рынке. И ответ на этот вопрос в том, что по факту никакого ФНБ нет. В настоящее время это едва ли не экономическая абстракция. Доступа к нему нет. Средства заморожены, и поэтому продать необходимое количество валюты просто невозможно. Таким образом, должна осуществиться притворная сделка. Сделку запишут в долг ФНБ на основе тех активов, которые числятся на западных счетах, но не могут быть конвертированы из-за санкций».

И в ответ на это обязательство, как пояснил Комолов, российское государство просто осуществит эмиссию одного триллиона рублей.

«То есть по факту мера позволит ослабить рубль. Иностранная валюта в страну не придет, но на нее придет один миллион напечатанных рублей. Под эту сделку. Таким образом, наш правящий класс не мытьем так катанием попробует вернуть рубль в желаемый диапазон, что позволит сохранить старые экономические модели, которые прижились на почве нашей периферийной экономики», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов рассказал, как нынешний курс рубля сказывается на положении российской металлургии.