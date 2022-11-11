Джакарта, , 15:24 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо обсудил проблему Южно-Китайского моря и уважение международного права в присутствии премьер-министра Китая Ли Кэцяна, сообщает CNN Indonesia.

Южно-Китайское море Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время встречи президент подчеркнул, что необходимо поддерживать региональный мир и стабильность и не допускать возникновения конфликтов.

«Как большая страна в регионе, КНР несет ответственность за создание благоприятной ситуации», — заявил Джоко Видодо, добавив, что «этого можно достичь только путем укрепления стратегического доверия и уважения к международному праву».

Кроме того, президент Индонезии поднял ещё два вопроса на встрече АСЕАН-Китай, одним из которых является продовольственная безопасность.

«С населением более двух миллиардов человек обеспечение доступности продуктов питания является сложной задачей для АСЕАН и Китая», — отметил Джоко Видодо.

Кроме того, глава Индонезии также обратил внимание на проблемы региональной финансовой стабильности.

Напомним, в последнее время в центре внимания президента Индонезии были продовольственная безопасность и экономический спад. Ожидается, что оба вопроса также будут подняты на саммите G20.