Москва, 11 ноября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Инициатива президента Турции Эрдогана о создании специального инвестиционного фонда тюркских стран свидетельствует о стремлении Турции оказывать большее влияние на политику и экономику стран Средней Азии, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюркские народы России

«Поскольку предполагается, что именно Турция будет основным спонсором данного инвестиционного фонда, то она и будет определять страны и отрасли для инвестиций, будет обладать инструментом воздействия на другие тюркские страны.

Сейчас мало информации о том, как тюркские страны прореагировали да данную инициативу Эрдогана, но полагаю, что в основном будет положительная реакция. Этот инвестиционный фонд, если он будет создан с соблюдением исламских финансовых принципов, то получит ещё и поддержку и других исламских стран, не относящихся к тюркским.

Среди положительных факторов можно отметить увеличение инвестиционного потенциала тюркских стран, особенно в сфере энергетического сектора, возможно финансирование совместных проектов с участием российских компаний.

Однако политическое усиление Турции в данном регионе, среди стран — традиционных партнёров России, нежелательно с точки зрения геополитики и стратегических задач Российской Федерации», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил создать инвестиционный фонд Организации тюркских государств (ОТГ).

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