Ереван, , 15:24 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на саммите Организации тюркских государств в узбекистанском Самарканде нарушил трёхстороннее соглашение, подписанное в ноябре 2021 года в Сочи. Об этом сообщил в соцсети Twitter премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Алиев и Пашинян Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отреагировал на заявление Алиева, что в 13 и 14 сентября 2022 года Армения якобы совершила «военную провокацию» в отношении Азербайджана.

«В своём последнем выступлении президент Алиев грубо нарушил соглашение о воздержании от угрозы применения силы или её применения, закреплённое в Сочинском трёхстороннем заявлении. Как ни странно, он обвиняет Армению в нарушении взаимно согласованных заявлений!», — написал Пашинян.

Напомним, трёхстороннее заявление в Сочи в ноябре 2021 года подписали президент России Владимир Путин, а также Алиев и Пашинян. Стороны «подтвердили приверженность дальнейшему последовательному выполнению и неукоснительному соблюдению всех положений заявлений от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.»

Читайте ранее в этом сюжете: Алиев обвинил Армению в совершении «военных провокаций»

Читайте развитие сюжета: Евросоюз призвал Армению и Азербайджан «перевернуть страницу вражды»