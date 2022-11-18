Барнаул, 18 ноября, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Сотрудники известной алтайской агрофирмы «Гудвилл», которая обеспечивает качество и экологическую безопасность зерна, начиная с отбора семян и заканчивая доставкой продукции в магазины, стали участниками нацпроекта «Производительность труда» и прошли тренинг на «Фабрике процессов» при поддержке регионального центра компетенций в сфере производительности труда. В ходе учебно-производственного процесса команда из 20 представителей предприятия изучала инструменты бережливого производства и оптимизировала процессы через сокращение потерь.

Цитата ackr22.ru На «Фабрике процессов» прошли занятия для участника нацпроекта «Производительность труда» — ООО «Агрофирма Гудвилл»

Обучение строится на основе моделирования процессов сборки «Пульта управления регулятора давления газа Venio-C». Изготовление данного узла является реальным производственным процессом, осуществляемым на ООО «Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал» в городе Энгельсе Саратовской области.

Процесс состоит из нескольких этапов, во время которых сотрудникам предлагается провести сборку 10 изделий за 20 минут в течение 3-х производственных смен. Улучшая свои показатели с помощью инструментов бережливого производства в каждой последующей смене.

Участие в «Фабрике процессов» логически завершило первый этап обучения сотрудников предприятия инструментам бережливого производства в рамках реализации пилотного проекта по улучшению. Первый этап включал в себя такие тренинги, как «Основы бережливого производства», «Реализация проектов по улучшению», «Картирование», «5С».

На Фабрике процессов представители ООО «Агрофирма Гудвилл» прожили все этапы формирования команды от адаптации взаимодействия между собой (так как каждый сотрудник примерил на себя новую и непривычную роль), а также к новому для них производству, до устойчивого функционирования взаимодействия в команде и формирования улучшений, которые и дали свои результаты в оптимизации процесса производства. Командой были достигнуты все поставленные цели и приобретен новый опыт.

Напомним, «Фабрика процессов» — это учебно-производственная площадка. Её участники могут в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.

«Сегодня по всей стране действует уже более 70 «Фабрик производственных процессов». И для нас очень важно то, как этот проект влияет на людей. Мы несем людям новую культуру. На работе мы проводим большое количество времени и идеология бережливого производства, которую мы прививаем людям, делает работу каждого из нас интереснее и осознаннее. Она объясняет, как усилия на рабочем месте сказываются на результатах деятельности компании и всей экономики России в целом, а это сейчас крайне важно и актуально. Так что «Фабрики производственных процессов» становятся воодушевляющим людей проектом, помимо того, что они дают прекрасные экономические результаты», — отметил генеральный директор Федерального центра компетенций (ФЦК) Николай Соломон.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Производительность труда» призван обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Принять участие могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).