Москва, , 17:07 — REGNUM По мнению Владимира Зеленского, ВСУ ничем не хуже стран — членов НАТО по уровню подготовки и устойчивости системы обороны. Об этом он рассказал в интервью CNN.

Рассуждая о стремлении киевского режима в Североатлантический альянс, Зеленский отметил, что ВСУ «показали» миру, на что они «способны».

«По уровню подготовки, по устойчивости нашей системы обороны. Я думаю, что мы по меньшей мере на том же уровне, как и страны — члены НАТО», — сказал он, добавив, что киевскому режиму место в Североатлантическом альянсе.

Он также указал на то, что если киевский режим в военный блок в ближайшей перспективе не примут, то Североатлантический альянс должен дать гарантии безопасности, чтобы Киев смог «достичь членства в НАТО».

Заявление Зеленского обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что всё, что есть у ВСУ, дали Киеву страны НАТО. Другие не понимают, Зеленский хотел похвалить ВСУ или унизить армии стран НАТО. Были и те, кто напомнил, что стремление киевского режима в НАТО привело к СВО.

«В НАТО и не поняли: комплимент это или оскорбление», — пишет Elenich.

«А еще Зеленский считает, что он правит миром и все пляшут под его дудку», — с сарказмом отметила Olga Y.

«Побирушка европейская. Если бы весь капиталистический мир не помогал… то какая армия была бы сейчас у него? Он думает, что в НАТО дураки сидят что ли? Почти у всех стран НАТО есть собственное производство своего оружия и военной техники. А у него что?..» — отреагировал Will.

«Что бы вы делали без западной помощи?..» — задалась вопросом Ирина.

«Дурак, что ли? Вы проиграли уже практически в начале. Вас обучает НАТО, у вас воюют наемники, у вас вооружение НАТО, у вас разведка НАТО. Какие ваши силы? У вас они кончились давно, мы с НАТО ведем военные действия…», — не выдержал один из участников обсуждения.

«Неужели этот клоун так и не понял, что одной из причин СВО было стремление [киевского режима] в НАТО? И он продолжает гнуть эту же линию. Ничему жизнь его не учит, опять на те же грабельки», — отметила Ольга.

«Попрошайку в НАТО не возьмут», — смеется AND.

«Кто-нибудь, скажите этому клоуну, что военные действия ведут… США со своими шестерками. И своим оружием. А [киевский режим] со своей «мощной армией» просто территория и пушечное мясо», — написала Лиля.

«Я бы посмотрела, как бы он выдержал без спонсорской поддержки», — отреагировала Марина К.

«Он сейчас своих похвалил или НАТО [унизил]?» — подытожил Zlay01.