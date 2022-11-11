Хельсинки, 11 ноября, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Финская государственная энергетическая компания объявила о прибыли в размере 421 млн евро на фоне энергетического кризиса в Европе. Об этом сообщает информационное агентство Nord News.

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«Рост цен на электроэнергию привел получению финской Fortum прибыли в размере 421 млн евро на фоне потрясений на энергетическом рынке», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Финляндия может столкнуться с полным отключением электричества на территории страны

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