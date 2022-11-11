Уфа, 11 ноября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Стелу в память о погибшем в ходе спецоперации на территории б. УССР Фадисе Аллаярове установили в селе Тулубаево Бижбулякского района Башкирии. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба районной администрации.

ИА REGNUM Вечный огонь

«Фадиса Аллаярова односельчане помнят как добродушного отзывчивого парня, который всегда был справедливым и приходил на помощь по любому случаю. Случилось так, что Фадис одним из первых отправился на фронт бороться с фашизмом. Подразделение Фадиса выполняла задачу на изюмском направлении. Он погиб смертью храбрых 13 апреля 2022 года», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что за проявленные храбрость и стойкость воин был награжден орденом Мужества посмертно. В центре родного села была установлена стела с портретом военнослужащего.

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