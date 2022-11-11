Екатеринбург, 11 ноября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Два экс-кандидата в депутаты Госдумы от Свердловской области не смогли взыскать друг с друга компенсацию за оскорбления в ходе дебатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облсуда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Экс-кандидаты в Госдуму от «Партии Роста» и «Российской Партии пенсионеров за социальную справедливость» участвовали в дебатах на телевидении, когда один из них назвал другого преступником. Оппонент посчитал такое заявление голословным и обратился в суд с требованием взыскать с оппонента 1 млн рублей компенсации морального вреда.

Инстанция не усмотрела в выражении ничего противозаконного. Суд основывался на том, что экс-депутата действительно судили за мошенничество. Несмотря на то, что от наказания его освободили по амнистии судимость у экс-кандидата в депутаты осталась.

На этом судебные разбирательства не закончились. Другой экс-кандидат подал встречный иск. Он усмотрел нарушение законодательства в одном из постов оппонента в соцсетях. Тот назвал его «политическим лосем». Однако и здесь суд не нашёл нарушения закона, посчитав суждение оценочным и не носящим оскорбительного характера.