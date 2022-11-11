Москва, , 15:14 — REGNUM Выборы в Конгресс США идут четыре дня и, как ожидалось, республиканцы выигрывают у демократов. Причина перевеса голосов связана с недовольством экономической ситуацией в стране среди населения, высоким уровнем инфляции и действиями президента Джо Байдена. В российском сегменте соцсетей выборы в Конгресс имеют большой интерес, пользователи в Telegram-каналах спорят о том, кто победит.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Демократы победят, никто там не даст сделать переворот», — пишет Михаил Насыров.

Ришат Абдуллин напоминает: «Да ладно вам, украли у Трампа победу, так же и сейчас могут легко украсть у республиканцев выборы, ждём, наблюдаем, предвкушаем веселуху».

«Устроят опять голосование по почте и привет республиканцам!» — добавил dmn_8181.

Inna Golovash уверена, что все-таки победят республиканцы, если судить по статистике из Сети.

Пользователи также говорят о том, что нет разницы, кто победит, всё равно нет ни республиканцев, ни демократов, есть правящая элита.

«Можно назвать имена «правящей элиты» в США?» — спрашивает Натали.

Ей отвечает Alexey Polyansky: «Американский ВПК. Кто торгует оружием, тому и выгодны конфликты. Сами смотрите. Вот, например, взорвали «Северный поток», теперь газ европейцам продают американцы. Кто занимается газом в Америке? Гуглите и узнаете фамилии. Вот кто зарабатывает на внешней торговле, тот и элита».

«Наконец-то кто-то это сказал, что есть элита, которой пофиг-демократы там или республиканцы! Так, рейтинги смотрят. Имена правящей элиты… Они шифруются, зачем им светиться, чтобы их все знали, не шифруются только совсем яркие представители — Сорос, Бжезинский, Илон Маск», — торжествует Ирина Казьмина.

Одновременно с выборами началось обсуждение того, как будут вести себя американские рынки и доллар при победе республиканцев. Кроме того, возникает вопрос, изменится ли политика США по отношению к ситуации на территории бывш. УССР и к России. Несмотря на перевес республиканцев, фондовые рынки не растут, а доллар укрепляется.

Экономист Александр Воронков, отметил, что при победе демократов ничего не изменится, и будет продолжать расти инфляция. А вот при победе демократов, скорее всего, будут расти фондовые рынки, а доллар будет укрепляться.

Некоторые в социальных сетях прогнозируют, что ждёт Россию при победе республиканцев и как изменится отношение США к СВО.

«Какие бы выборы в Америке не были, отношение к России вряд ли изменится. Когда был Трамп у власти, начались санкции по отношению к России, так что «потепление» маловероятно. Да, и вообще нам надо заниматься своей повесткой, а не американской жизнью», — пишет Ivan Russkih.

А вот Александр Ворноков предполагает, что все-таки какое-то потепления по отношению к России будет идти, потому что США нужно выходить из экономического кризиса. При этом он отметил, что, конечно же, Штаты не прекратят помощь киевскому режиму, и вообще республиканцы, как и демократы, одинаково смотрят на ситуацию на территории бывш. УССР.

«То, что республиканцы — это такие же русофобы, как и демократы, я даже не сомневаюсь. Но есть шанс, что к власти придут те, с кем хоть в каком-то виде можно будет вести диалог», — подчеркнул пользователь Александр.

«Нацизм на территории бывш. УССР — всё равно останется. Хоть те, хоть эти — русофобы, финансирование киевского режима останется. Нет Американофилии и её возврату в Россию», — подытожил Vячеслаv Умпелеv.

Есть и те, кто призывает россиян к действию: «А мы то что сидим?! В прошлый раз выбрали им и сейчас выберем. Голосуем через Госуслуги».